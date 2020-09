Die Polizei ermittelt Lkw-Fahrer verursacht Unfall und fährt weiter

Foto: 123rf.com

Bereits am Montag, 7. September, gegen 11 Uhr, ereignete sich in Regensburg in der Frankenstraße an der Kreuzung zur Protzenweiherbrücke ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kastenwagen nicht unerheblich durch einen Lkw beschädigt wurde. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.