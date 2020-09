Unfall bei Regenstauf Motorradfahrer und Radfahrerin kommen sich in die Quere

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 12. September, in den späten Nachmittagsstunden, ereignete sich in Regenstauf auf der Schwandorfer Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem 61-jährigen Motorradfahrer und einer 53-jährigen Radfahrerin.