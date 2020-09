Nach Verfolgung Polizeibeamte nehmen mutmaßlichen Ladendieb in Regensburg fest

Foto: 123rf.com

Kriminalistisches Gespür bewiesen zwei Beamte der Kriminalpolizeiinspektion (KPI) Regensburg am Donnerstag, 10. September. Sie beobachteten einen Verdächtigen am Neupfarrplatz, der sich in ein Kaufhaus begab und Parfum entwendete. Der Mann flüchtete, konnte jedoch von den Beamten festgenommen werden.