Unfall in Michelsneukirchen Lkw-Fahrer übersieht Fahrer eines Leichtkraftrades

Foto: 123rf.com

Der 57-jährige Fahrer eines Lkws befuhr am Freitag, 11. September, 13.50 Uhr, in Michelsneukirchen die Straße „Steinbühl“ in Fahrtrichtung Hauptstraße. Am Einmündungsbereich hatte er aufgrund Zeichen 205 Vorfahrt gewähren zu beachten, als es zum Unfall kam.