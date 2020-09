Fahndung erledigt Vermisste 61-Jährige ist wieder aufgetaucht

Seit Mittwoch, 9. September, wurde eine 61-jährige Frau aus Neutraubling vermisst, die sich zuletzt für einen Krankenhausaufenthalt in Regensburg befunden hatte. Die Vermisste war nach einem Spaziergang nicht mehr zurückgekehrt.

Neutraubling. Die 61-Jährige war am Freitag, 11. September, gegen circa 23.15 Uhr wieder auf das Gelände des Klinikums zurückgekehrt und wurde dort von dem Klinikpersonal im Außenbereich der Klinik festgestellt. Wo die Vermisste sich in der Zwischenzeit aufgehalten hatte, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden.