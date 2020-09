Zusammenstoß 15-jähriger Mofafahrer bei Unfall in Parsberg leicht verletzt

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Ein 15-jähriger Mofafahrer fuhr am Donnerstag, 10. September, um 16.30 Uhr, auf der Staatsstraße 2220 von Velburg in Richtung Parsberg. Wenige Meter nach dem Weiler „Steinmühle“ zeigte der Jugendliche per Handzeichen an, dass er nach links in einen dortigen Feldweg abbiegen wollte und lenkte sein Mofa in Richtung Fahrbahnmitte.