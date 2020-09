Zeugen gesucht Unbekannter fährt Pkw an und sucht das Weite

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 10. September, in der Zeit zwischen 11 und 13 Uhr, wurde ein blauer Ford Mustang, der auf dem Parkplatz des TÜV-Service Centers in der Steinmühler Straße in Parsberg abgestellt war, am vorderen linken Kotflügel angefahren und beschädigt.