Schwankende Fahrweise 34-Jähriger fährt unter Alkohol- und Drogeneinfluss mit dem Fahrrad

Am Donnerstag, 10. September, um 22.20 Uhr, wurde eine Streifenbesatzung der PI Cham in der Rodinger Straße in Cham aufgrund seiner schwankenden Fahrweise auf einen 34-jährigen Radfahrer aufmerksam.