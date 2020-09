13.000 Euro Schaden 83-jährige Beifahrerin bei Verkehrsunfall in Cham leicht verletzt

Am Donnerstag, 10. September, um 19.21 Uhr, ereignete sich in Cham an der Kreuzung Bürgermeister-Vogel-Straße /Tiergartenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 83-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurde.