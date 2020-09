Kripo ermittelt Von professionellen Autodieben getäuscht – Schleierfahnder stellen gestohlenes Wohnmobil sicher

Schleierfahnder stellten am Mittwoch, 9. September, im Rahmen der Behördenfahndung in Furth im Wald ein Wohnmobil im Wert von 40.000 Euro sicher. Ein 62-jähriger Mann hatte das Fahrzeug in Nordrhein-Westfahlen von einem Privatmann erworben.