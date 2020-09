Unfall in Wenzenbach Geparktes Auto macht sich selbständig und landet in einem Gartenzaun

Foto: 123rf.com

Ein 41-Jähriger aus dem westlichen Landkreis Regensburg parkte am Mittwoch, 9. September, gegen 13.30 Uhr, seinen VW Golf in der Fichtelgebirgstraße in Wenzenbach. Leider vergaß er , sein Auto gegen Wegrollen zu sichern, zum Beispiel durch Betätigen der Feststellbremse.