40.000 Euro Schaden Beim Abbiegen den Gegenverkehr übersehen – zwei Verletzte

Foto: Ursula Hildebrand

Eine 19-jährige Pkw-Lenkerin befuhr am Mittwoch, 9. September, in der Früh mit ihrem Fiat die Kreisstraße R25 von Stadlhof her kommend in Richtung Hauzendorf. Sie wollte an der Abzweigung zur Bundesstraße B16 nach links abbiegen und auf selbiger in Fahrtrichtung Regensburg auffahren, als es zum Unfall kam.