10. September Erster bundesweiter Warntag – auch Johanniter in Ostbayern aktiv im Katastrophenschutz

Foto: Fabian Kaiser/Johanniter

Beim ersten bundesweiten Warntag am Donnerstag, 10. September, werden um 11 Uhr viele Menschen in Deutschland aufmerksam werden: Über Sirenen, soziale Medien und die Warn-App „NINA“ wird getestet, wie gut die Bevölkerung in Notlagen informiert werden kann.