Unfallflucht Kind schlägt Autotür gegen geparkten Pkw – Vater schimpft und fährt dann weg

Am Montag, 7. September, um 13.15 Uhr, wurde ein 48-jähriger Wunsiedler, der seinen Pkw im Schönlinder Weg in Wunsiedel geparkt hatte, von einem Zeugen darauf aufmerksam gemacht, dass ein kleiner Junge beim Einsteigen in das Auto seiner Eltern mit der Tür gegen die rechte hintere Tür des daneben geparkten Autos des Wunsiedlers stieß.