Einweisung in Bezirksklinikum Ohne Mund-Nase-Schutz im Zug gesessen – 27-Jähriger leistet erheblichen Widerstand

Am Montag ,7. September, hat ein Zugbegleiter in einem Regionalexpress zwei Syrer von der Weiterfahrt ausgeschlossen, weil sie trotz mehrfacher Aufforderung keinen Mund-Nase-Schutz tragen wollten. Daraufhin hat einer der beiden erheblichen Widerstand gegen die herbeigerufenen Bundespolizisten geleistet und unter erheblicher Eigengefährdung auf der Dienststelle randaliert. Ein hinzugezogener Arzt veranlasste daraufhin die Einlieferung in das Bezirksklinikum Regensburg.