100.000 Euro Schaden Umgekippter Lkw an der Anschlussstelle Königswiesen – Fahrer leicht verletzt

Foto: Kathrin Lechl

Am Dienstag, 8. September, gegen 7.10 Uhr, befuhr ein 33-Jähriger mit seiner Sattelzugmaschine die Autobahn A93 in Fahrtrichtung München. An der Anschlussstelle Königswiesen kam er aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn nach rechts ab, wodurch das Fahrzeug umkippte und auf dem Seitenstreifen zum Liegen kam.