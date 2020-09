2.000 Euro Schaden Unbekannte Diebe klauen Baugeräte und Bauutensilien – Polizei bittet um Hinweise

Foto: Ursula Hildebrand

In der Zeit von Freitag bis Montag, 4. bis 7. September, beschädigten bislang unbekannte Personen Baugeräte und Bauutensilien auf einer Baustelle am Regen in Laub in Zeitlarn.