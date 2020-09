15-Jähriger unter Verdacht Zwei Jugendliche mit einem Messer bedroht

Am Samstag erpresste ein Jugendlicher zwei Gleichaltrige um Geld. Der Beschuldigte konnte festgenommen werden und muss sich nun wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung verantworten.

Regensburg. Am Samstagmittag, 5. September, gegen 12 Uhr, befanden sich ein 14-Jähriger und ein 17-Jähriger an der Skateanlage nahe des Unterislinger Wegs. Ein 15-Jähriger soll dann die beiden mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert haben. Die beiden Geschädigten übergaben dem Beschuldigten einen Bargeldbetrag in mittlerer, zweistelliger Höhe. Daraufhin flüchtete der Beschuldigte und die beiden Geschädigten begaben sich zur Polizei.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg führt die weiteren Ermittlungen. Zwischenzeitlich konnte der tatverdächtige 15-Jährige ermittelt und festgenommen werden. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seines Vaters übergeben.

Tatzeugen mögen sich bitte unter der Telefonnummer 0941/ 506-2888 mit der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg in Verbindung setzen.