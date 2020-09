1,4 Promille Betrunkenen Jugendlichen vom Radfahren abgehalten

Foto: 123rf.com

Am Montag, 7. September, hatte ein 16-jähriger Regensburger mit rund 1,4 Promille den Versuch gestartet, in der Andreasstraße in Regensburg auf sein Rad zu steigen, konnte dabei aber noch rechtzeitig von einer Polizeistreife daran gehindert werden.