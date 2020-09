Landratsamt informiert Sirenen-Probealarm am 10. September um 11 Uhr

Am Donnerstag, 10. September, findet erstmalig der bundesweite Warntag statt. Er wird ab 2020 jährlich am jeweils zweiten Donnerstag im September durchgeführt und ergänzt den im Freistaat Bayern bisher ebenfalls jeweils im September eines jeden Jahres durchgeführten landesweit einheitlichen Probealarm.

Landkreis Regensburg. Mit einem Heulton von einer Minute Dauer wird ab 11 Uhr in weiten Teilen der Bundesrepublik die Auslösung des Sirenenwarnsystems geprobt. Der Heulton soll im Ernstfall die Bevölkerung bei schwerwiegenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit veranlassen, ihre Rundfunkgeräte einzuschalten und auf Durchsagen zu achten.

Der Probealarm dient auch dazu, die Funktionsfähigkeit des Sirenenwarnsystems zu überprüfen und die Bürger und Bürgerinnen auf die Bedeutung des Sirenensignals hinzuweisen. Im Landkreis Regensburg sind derzeit im Stadtgebiet Neutraubling, den Marktgebieten Regenstauf und Schierling sowie in den Gemeinden Obertraubling und Holzheim am Forst (nur Ortsteil Trischlberg) Sirenen zur Abgabe dieses Signals vorhanden. Alle übrigen Sirenen im Landkreis dienen der Alarmierung der Feuerwehren, nicht aber der Warnung der Bevölkerung vor Gefahren.

Gleichzeitig wird die Warnung über die Warn-App „NINA“ des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe getestet. Damit erhalten alle diejenigen eine Warnung, die die teilnehmenden Gemeinden als Warnorte in der App hinzugefügt haben. Interessierte können die Warn-App „NINA“ für die Betriebssysteme iOS (ab Version 8.0) und Android (ab Version 4) nutzen. Die App ist kostenfrei erhältlich über iTunes und den Google Play Store. Für weitere Betriebssysteme steht im Internet unter www.warnung.bund.de eine Website zur Verfügung, die für die mobile Nutzung optimiert wurde und die ebenfalls über alle Warnungen in Deutschland informiert. Auch aktuelle Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes sowie Hochwasserinformationen der Länder sind hier abrufbar.

Mehr Infos erteilt Jan Schönbrunner, stellvertretender Sachgebietsleiter Öffentliche Sicherheit und Gewerbewesen im Landratsamt Regensburg, unter der Telefonnummer 0941/ 4009312 oder per Mail an oeffentliche-sicherheit-ordnung@lra-regensburg.de. Weitere Hinweise zum Sirenenwarnsystem in Bayern sind auf der Homepage des Bayerischen Innenministeriums abrufbar unter www.innenministerium.bayern.de.