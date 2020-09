Probealarm Sirenen-Warnung der Bevölkerung – Bundesweiter Warntag am 10. September

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 10. September, ab 11 Uhr, wird die Warnung der Bevölkerung geprobt. Dieser landesweit einheitliche Probealarm findet in diesem Jahr im Rahmen des erstmalig durchgeführten Bundesweiten Warntages statt. Der Bundesweite Warntag soll ab diesem Jahr jährlich jeweils am zweiten Donnerstag im September stattfinden. Er wird vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) durchgeführt.