6.000 Euro Schaden Kradfahrer fährt zu schnell in die Kurve und wird bei Sturz leicht verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Sonntag, 6. September, gegen 15.40 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Motorradfahrer mit seinem Krad der Marke Honda die Staatsstraße 2650 von Roding kommen in Richtung Trasching. Circa 700 Meter vor der Ortschaft Trasching verlor der Kradfahrer in einer Linkskurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte.