Mit dem Heli in die Klinik Motorradfahrer bei Unfall in Sünching schwer verletzt

Foto: DRF Luftrettung

Am Samstag, 5. September, gegen 10.50 Uhr, wollte ein 36-jähriger Pkw-Lenker in Sünching von der Kirchstraße nach links in die Geiselhöringer Straße abbiegen. Hierbei übersah er jedoch einen entgegenkommenden und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.