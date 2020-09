Unfall bei Regenstauf Vorfahrt eines 64-jährigen Rennradfahrers missachtet

Am Freitag, 4. September, gegen 12.20 Uhr, ereignete sich an der Autobahnausfahrt Ponholz ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer.

Regenstauf. Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer wollte die A93 bei Ponholz in Richtung Burglengenfeld verlassen. Dabei missachtet er die , der in Richtung Burglengenfeld unterwegs war. Wegen einer Schulterverletzung wurde der Fahrradfahrer zur stationären Behandlung in einem Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden.