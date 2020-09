Unfall in Regenstauf 26-Jährige durchbricht Gartenzaun und prallt gegen eine Hausmauer

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 6. September, ereignete sich um 4 Uhr in der Hohenwarther Straße in Steinsberg (Gemeinde Regenstauf) ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrzeuglenkerin glücklicherweise nur leicht verletzt wurde.