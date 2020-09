Unfall beim Überholen Motorradfahrer kommt auf der B85 bei Roding ums Leben

Am Samstag, 5. September, gegen 12.55 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Motorradfahrer aus Regensburg mit seinem Kraftrad Kawasaki die B85 von Cham kommend in Richtung Roding-Altenkreith. Dort verunglückte er tödlich.

Roding. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überholte trotz Überholverbots der Motorradfahrer auf Höhe der derzeitig wegen Baumaßnahme gesperrten Einmündung der Staatsstraße 2650 in die B85 einen VW Golf Plus einer 56-jährigen Frau aus dem Gemeindebreich Pösing, streifte diesen auf der linken Fahrzeugseite, kam anschließend nach links auf die Gegenfahrbahn und krachte dabei in einen entgegenkommenden Lkw über 3,5 Tonnen, der von einem 49-jährigen Mann aus dem Gemeindebereich Burglengenfeld gesteuert wurde. Durch den Aufprall wurde er nach rechts gegen den VW Golf Plus der 56-jährigen Frau geschleudert und kam anschließend schwerstverletzt am rechten Fahrbahnrand zum Liegen. Trotz schnell eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer verstarb der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle.

Die Pkw-Fahrerin und der Lkw-Fahrer wurden durch den Unfall nicht verletzt. Am Krad entstand Totalschaden in Höhe von circa 8.000 Euro, am nicht mehr fahrbereiten Lkw ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro und am VW Golf ein Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Alle Fahrzeuge wurden durch verständigte Abschleppunternehmen geborgen und abgeschleppt.

Die B85 war in diesem Straßenabschnitt für mehrere Stunden total gesperrt. Die alarmierten Feuerwehren aus Roding leiteten den Verkehr großräumig um und reinigten nach den durchgeführten Abschleppmaßnahmen die Fahrbahn. An der Unfallstelle gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h.