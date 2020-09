Kontrolle in Sünching Betrunkener war mit einem getunten Audi unterwegs

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Freitag, 4. September, um 16.30 Uhr, fiel einer Polizeistreife in der Krankenhausstraße in Sünching ein getunter Audi auf, dessen Kennzeichen mit einem Aufkleber beklebt war.