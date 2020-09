Unfallflucht in Sünching Mofafahrer (15) muss ausweichen und stürzt – Lkw-Fahrer haut ab

Foto: Ursula Hildebrand

Ein 15-Jähriger befuhr am Dienstag, 1. September, gegen 15 Uhr, mit seinem Mofa die Bahnhofstraße in Sünching. Zur gleichen Zeit überholte ein entgegenkommender, orangefarbener Lkw mehrere am gegenüberliegenden Straßenrand parkende Pkw und kam dabei zu weit auf die Gegenfahrbahn.