Zeugen gesucht Unfallflucht in Rötz – Verursacher kümmert sich nicht um Schaden am Heck eines Pkws

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 2. September, parkte eine Frau mit ihrem grauen Opel Astra, in der Zeit von 15.10 Uhr bis 15.25 Uhr, am Parkplatz des Edeka-Marktes in Rötz. Bei der Rückkehr stellte die Frau einen erheblichen Schaden am Heck ihres Fahrzeuges fest. Der Schaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.