Vorfahrt missachtet An der Einfahrt Donaustauf-Mitte hat‘s mal wieder gekracht

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 2. September, gegen 6.47 Uhr, befuhr eine 32-jährige BMW-Mini-Fahrerin die Staatsstraße 2125 in Fahrtrichtung Tegernheim. Zur gleichen Zeit fuhr eine 18-Jährige mit ihrem Mercedes, an der Einfahrt Donaustauf-Mitte, in die Staatsstraße 2125 ein – es kam zum Unfall.