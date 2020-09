Unfall bei Sünching 36-jähriger Motorradfahrer muss ausweichen und landet im Graben

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 28. August, gegen 17 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Kraftradfahrer die Staatsstraße 2111 von Sünching kommend in Fahrtrichtung Geiselhöring. Auf Höhe der Ortschaft Hardt kam er in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben.