10.000 Euro Schaden Gabel eines Gabelstaplers schlitzt VW auf – Fahrer leicht verletzt

Foto: Lutsenko Oleksandr/123rf.com

Ein 29 jähriger Mann wurde am Dienstagvormittag, 1. September, in Janahof in Cham leicht verletzt, als er mit seinem VW an einer Engstelle durchfahren wollte. Dabei kam er einem Gabelstapler zu nahe, der dort Ladetätigkeiten durchführte.