Betrügerische Anrufe Falsche Kripobeamtin und Gewinnspiel mit Abo

In Walderbach und in Wald kam es zu zwei Callcenterbetrügen.

Walderbach/Wald. Am Dienstag, 1. September, erhielt eine 62-jährige Frau aus dem Gemeindebereich Walderbach von einer vermeintlichen Kripobeamtin einen Anruf, dass gegen sie ein Haftbefehl vorliege und Kollegen von ihr dann vorbeikommen und das Geld – die Höhe wurde nicht genannt – „kassieren“ würden. Nachdem die Frau der Anruferin keinen Glauben schenkte und sagte sie wäre dann eh nicht zu Hause, legte die Anruferin auf.

Ein 25-jähriger Mann aus dem Gemeindebereich Wald nahm Anfang Mai an einem Gewinnspiel bei Facebook teil. Daraufhin bekam er mehrere Anrufe bezüglich des Gewinnspieles und eines darin enthaltenen Abos. Der junge Mann gab dabei auch in gutem Glauben seine Kontodaten an, von dem nun 67 Euro widerrechtlich abgebucht worden sind.