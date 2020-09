Unfallflucht in Tiefenbach Zeugenbefragung – dunkler Audi soll gestürztem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen haben

Foto: 123rf.com

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Freitag, 28. August, gegen 14 Uhr, ein Verkehrsunfall in der Irlacher Straße in Tiefenbach, bei dem ein Motorradfahrer gestürzt ist. Die Befragung eines Zeugen ergab nun, dass dieser Unfall auf eine Vorfahrtsverletzung an der Kreuzung Hauptstraße/Irlacher Straße zurückzuführen sei.