Werkzeuge gestohlen Einbrecher plündern Baustelle in Regenstauf

Am Wochenende entwendeten Unbekannte von einer Regenstaufer Baustelle Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro.

Regenstauf. Im Zeitraum von Samstag, 20 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Baustelle in der Hauptstraße 47 in Regenstauf ein. Die Täter kletterten über ein Gerüst in die Baustelle und entwendeten dort aus einem unversperrten Raum hochwertige Baumaschinen und entsprechendes Zubehör im Wert von ca. 5.600. Über die Eingangstür der Baustelle wurde der Tatort wieder verlassen. Die Regenstaufer Polizei bittet um Hinweise zu Tat und Täter.