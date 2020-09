Kontrolle bei Beratzhausen Kleintransporter-Fahrer unter Drogeneinfluss auf der Autobahn erwischt

Fahnder der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg kontrollierten am Montag, 31. August, gegen 10.20 Uhr, am Parkplatz Lindaholz an der A3 in Fahrtrichtung Passau einen Kleintransporter, besetzt mit zwei Personen.