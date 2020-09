Kontrolle auf der A93 Führerschein war gefälscht

Foto: Ursula Hildebrand

Am Montag, 31. August, gegen 16.30 Uhr, kontrollierten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg am Pendlerparkplatz in Lappersdorf einen ausländischen Pkw, gelenkt von einem 26-Jährigen, der auf der A93 in Fahrtrichtung Hof unterwegs war.