Polizei bittet um Hinweise 22-jähriger Pkw-Fahrer muss VW-Bus ausweichen und landet im Maisfeld

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Sonntag, 30. September, gegen 12 Uhr, kam es im Bereich Weihermühle in Arnschwang zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher war mit einem blauen VW-Bus unterwegs und schnitt auf der schmalen Fahrbahn so die Kurve, dass ein 22-jähriger Fiat-Fahrer ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.