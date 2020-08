Auf der Osttangente Pizzafahrer baut Unfall – anstatt die Polizei zu holen, liefert er noch schnell die Bestellung aus

Am Sonntag, 30. August, wurden Beamte der Polizeiinspektion Regensburg-Nord zu einer Verkehrsunfallflucht am Odessa-Ring gerufen.

Regensburg. Zwei Zeugen hatten zuvor beobachtetet, wie ein männlicher Fahrer mit seinem Pkw auf der linken Seite des Fahrstreifens in die Leitplanke prallte. Anschließend ergriff der Fahrer die Flucht und verließ die Unfallstelle, obwohl das Fahrzeug durch den Aufprall extrem in Mitleidenschaft gezogen worden war.. Glücklicherweise notierten sich die beiden Unfallzeugen das Kennzeichen des Pkws und teilten es umgehend den Beamten vor Ort mit.

Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich bei dem Pkw um ein Lieferfahrzeug einer örtlichen Pizzeria handelte. Schnell konnten der Fahrer und sein letzter bekannter Aufenthaltsort festgestellt werden. Der Fahrer wurde von den Beamten an der letzten Lieferadresse unverletzt in seinem nicht mehr fahrbereitem Pkw angetroffen werden. Der linke Reifen war platt und die Fahrzeugfront stark deformiert. Trotz des Unfalls lieferte der Fahrer die heiße Ware wacker beim Kunden ab. Dieser beschwerte sich jedoch zwischenzeitlich bei der Pizzeria und gab an, das Essen wäre etwas durchgeschüttelt. Dass das Essen kurz zuvor einen Crash mit der Leitplanke überstand, konnte der Kunde dabei nicht wissen.

Obwohl auf diesen Pizzalieferanten in scheinbar jeder Situation Verlass ist, weisen die Polizeibeamten darauf hin, dass auch bei heißer Ware die verkehrsrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden müssen.