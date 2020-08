Haftbefehl Vielzahl von Diebstählen im Stadtwesten von Regensburg aufgeklärt

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Als bei einer Kontrolle in Regensburg am Samstagabend, 29. August, im Rucksack einer 37-jährigen Radfahrerin aus dem Landkreis Straubing-Bogen ein entwendetes Kennzeichen eines Motorrades aufgefunden wurde, schauten die Zivilfahnder noch genauer hin. Hierbei kamen diverse Gegenstände zum Vorschein, die erst in den frühen Morgenstunden des Samstags aus einem aufgebrochen Pkw entwendet worden waren.