Gegen Baum geprallt Zeugen entdecken Unfallauto wischen Hemau und Klingen

Am Samstag, 29. August, gegen 22 Uhr, wurde durch Zeugen ein verunfallter Pkw neben der Staatsstraße 2660 zwischen Hemau und Klingen mitgeteilt.

Hemau. Das Auto war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen dortigen Baum geprallt. Die Insassen waren nicht mehr am Unfallort. Diese konnten jedoch zu Hause an ihren Wohnadressen angetroffen werden. Sie wurden verletzt in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Beim Fahrer wurde eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt, weshalb eine Blutentnahme veranlasst wurde. Er ist zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden.