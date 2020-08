Unfall bei Lappersdorf Über 1,1 Promille – 76-Jähriger missachtet die Vorfahrt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Freitag, 28. August, ereignete sich um 18.50 Uhr an der Einmündung der Gemeindeverbindungsstraße Baiern in die Kreisstraße R15 ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.