Im Aureliaweg Regensburger Feuerwehr muss brennenden Kühlschrank löschen

Foto: Berufsfeuerwehr Regensburg, Stuber

Am Freitag, 28. August, gegen 20.50 Uhr, wurde die Integrierte Leitstelle über einen Kellerbrand in dem Aureliaweg Stadtteil Burgweinting informiert. Die Bewohner selbst wurden durch das Warnsignal eines Rauchmelders auf den Brand aufmerksam. Die umgehend alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Regensburg trafen sechs Minuten später an der Einsatzstelle ein.