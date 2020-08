Hinweise erbeten Kinderfahrrad zehn Minuten unbeaufsichtigt gelassen – Dieb nutzt die Gelegenheit

Foto: 123rf.com

Nur zehn Minuten hatte ein Chamer ein Kinderfahrrad unbeaufsichtigt abgestellt. Das rot-silberfarbene Rad wurde am Dienstag, 25. August, zwischen 11.30 Uhr und 11.40 Uhr in der Ludwigstraße in Cham geklaut