Zeugen gesucht Dreister Diebstahl in Getränkemarkt – Täter flüchten mit 500-Euro-Schein

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 27. August, gegen 14 Uhr, kamen zwei Personen in den Getränkemarkt in der Nürnberger Straße in Seubersdorf. Dort sahen sie sich kurz um und kauften dann Spirituosen. Die Spirituosen bezahlte der Mann mit einem 500-Euro-Schein. Als der Kassierer damit beschäftigt war, das Rückgeld herauszugeben, griff die weibliche Begleitung in die noch offene Kassenschublade und nahm den 500-Euro-Schein wieder an sich.