Die Polizei sucht Zeugen Geparkten VW Polo in Donaustauf beschädigt

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Donnerstag, 20. August, bis Mittwoch, 26. August, wurde in der Wörther Straße in Donaustauf ein ordnungsgemäß abgestellter roter VW Polo von unbekannten Tätern am linken Kotflügel und an der Fahrertüre beschädigt.