Unfall in Regensburg Linienbus geschnitten und abgehauen – zwei Verletzte

Am Mittwoch, 26. August, bog ein Linienbus des ÖPNV kurz nach 14 Uhr in Regensburg nach der Haltestelle Stobäusplatz in die Landshuter Straße in stadteinwärtige Richtung ein. Zeitgleich überholte ein blauer Toyota Corolla den Bus von hinten und scherte kurz vor ihm wieder ein.