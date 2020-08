Im Zeitraum von Dienstag, 25. August, 20 Uhr, bis Mittwoch, 26. August, gegen 8.30 Uhr, beschädigten Unbekannte die Eingangstür zur Mehrzweckhalle der Mittelschule Parsberg. Die Glasfüllung der Tür wurde offensichtlich mit einem Stein eingeschlagen.

Parsberg. Ebenfalls am Mittwoch, 26. August, um 8.30 Uhr, wurde festgestellt, dass die Glasfüllung einer Eingangstür des Gymnasiums in der Bahnhofstraße eingeschlagen worden war. Darüber hinaus war eine Wetterstation auf dem Dach den Spuren nach mutwillig beschädigt worden. Der Gesamtschaden an den drei Einrichtungen beträgt circa 2.500 Euro.

Hinweise auf den oder die unbekannten Täter erbittet die Polizeiinspektion Parsberg unter der Telefonnummer 09492/ 9411-0.