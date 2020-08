Polizei bittet um Hinweise Unbekannter bricht Kellerabteile auf und hinterlässt Beute im Flur

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Mittwoch, 26. August, in der Zeit zwischen 17 und 22 Uhr, machte sich ein bislang unbekannter Täter an einem Mehrfamilienhaus in der Sandstraße in Regenstauf zu schaffen. Er brach mehrere Kellerabteile auf und verursachte dabei einen Sachschaden von ungefähr 500 Euro.