Eine Frau aus Cham wurde am Steuer ihres Mercedes beobachtet, als sie beim Ausparken in Janahof gegen ein anders Fahrzeug stieß und davonfuhr. Der Schaden beträgt 2.500 Euro. Die 54-Jährige erwartet nun ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zwei Urlaubern ist die Aufklärung zu verdanken.

Cham. Ein am Dienstag von 16 bis 17 Uhr in der Straubinger Straße geparkter weißer Audi wurde an der hinteren Stoßstange angefahren. Der Unfallverursacher wird gesucht.

Ebenso gilt dies für einen Unfall zwischen 9.30 und 9.45 Uhr vor einem Einkaufsmarkt in der Rodinger Straße. Ein weißes BMW-Coupe wurde dort ebenfalls hinten beschädigt.

Hinweise bitte an die Polizei Cham unter der Telefonnummer 09971/ 854560.